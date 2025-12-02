İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Çelsi" və "Mançester Yunayted" Braziliya yığmasının üzvünü transfer etmək niyyətindədirlər

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:00
    Çelsi və Mançester Yunayted Braziliya yığmasının üzvünü transfer etmək niyyətindədirlər

    İngiltərənin "Çelsi" və "Mançester Yunayted" klubları Braziliya təmsilçisi "Qremio"nun müdafiəçisi Luis Eduardonu transfer etmək istəyirlər.

    "Report"un AS-a istinadən məlumatına görə, klublar Braziliyanın gənclərdən ibarət millisinin üzvü ilə artıq danışıqlara başlayıb və yaxın həftələrdə rəsmi təklif irəli sürmək niyyətindədirlər.

    Qeyd edək ki, 17 yaşlı futbolçunun "Qremio" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Müqaviləyə əsasən futbolçunu almaq istəyən klub 60 milyon avro ödəməlidir.

    Luis Eduardo

