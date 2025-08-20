Haqqımızda

"Çelsi"nin müdafiəçisi İspaniya klubuna keçə bilər

"Çelsi"nin müdafiəçisi İspaniya klubuna keçə bilər İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Renato Veyqa karyerasını İspaniya təmsilçisi "Vilyarreal"da davam etdirə bilər.
Futbol
20 avqust 2025 12:26
Çelsinin müdafiəçisi İspaniya klubuna keçə bilər

İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Renato Veyqa karyerasını İspaniya təmsilçisi "Vilyarreal"da davam etdirə bilər.

"Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı müdafiəçi La Liqa komandası ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb.

Lakin klublar arasında transfer məbləğinin müzakirəsi davam edir. "Zadəganlar" portuqaliyalı oyunçu üçün 40 milyon avro istəyir. Qarşı tərəf isə 35 milyon ödəmək niyyətindədir.

Qeyd edək ki, Renato Veyqa 2024/2025 mövsümünün ikinci yarısını icarə əsasında İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da keçirib. O, bütün turnirlərdə 33 oyuna 2 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun "Çelsi" ilə 2031-ci ilin yayınadək müqaviləsi var.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi