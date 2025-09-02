    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    "Çelsi"nin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunub

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 09:15
    Çelsinin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunub

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Çelsi"nin (İngiltərə) futbolçusu Ben Çiluell Fransanın "Strasburq" klubuna keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

     Futbolçu yeni klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.

    Qeyd edək ki, 28 yaşlı müdafiəçi 2020-ci ildə "Mançester Siti"dən "Çelsi"yə transfer olunub. O, komandanın heyətində bütün yarışlarda ümumilikdə 106 oyun keçirib.

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.

    "Qarabağ" klubu   "Çelsi" klubu   UEFA Çempionlar Liqası  

    Son xəbərlər

    10:51

    Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Maliyyə
    10:46

    Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşir

    COP29
    10:46

    Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək

    Elm və təhsil
    10:43

    Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilib

    Hadisə
    10:40

    Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Komanda
    10:37

    "Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!

    Biznes
    10:34

    Muxtar Babayev: Növbəti illərdə su problemi çox təhlükəli hal ala bilər

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti