"Çelsi"nin futbolçusu Liqa 1 təmsilçisinə transfer olunub
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 09:15
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Çelsi"nin (İngiltərə) futbolçusu Ben Çiluell Fransanın "Strasburq" klubuna keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Futbolçu yeni klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, 28 yaşlı müdafiəçi 2020-ci ildə "Mançester Siti"dən "Çelsi"yə transfer olunub. O, komandanın heyətində bütün yarışlarda ümumilikdə 106 oyun keçirib.
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının IV turunda "Çelsi" ilə Bakıda üz-üzə gələcək. Qarşılaşma noyabrın 4-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
10:51
Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilibXarici siyasət
10:49
Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblərMaliyyə
10:46
Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşirCOP29
10:46
Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcəkElm və təhsil
10:43
Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilibHadisə
10:40
Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıbDigər ölkələr
10:37
Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
10:37
"Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!Biznes
10:34