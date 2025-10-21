İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    "Çelsi" 21 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avroluq təklif hazırlayıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 10:54
    Çelsi 21 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avroluq təklif hazırlayıb

    İngiltərənin "Çelsi" klubu "Portu"nun (Portuqaliya) futbolçusu Samu Aqexovanı transfer etmək istəyir.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, London klubu 21 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avroluq təklif hazırlayıb.

    Premyer Liqa təmsilçisi Aqexovanı yay transfer dönəmində heyətinə qatmağa çalışır.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildən Portuqaliya klubunun formasını geyinən İspaniya yığmasının hücumçusu bu mövsüm meydana çıxdığı 9 oyunda 8 qol vurub.

