"Çelsi" 21 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avroluq təklif hazırlayıb
Futbol
- 21 oktyabr, 2025
- 10:54
İngiltərənin "Çelsi" klubu "Portu"nun (Portuqaliya) futbolçusu Samu Aqexovanı transfer etmək istəyir.
"Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, London klubu 21 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avroluq təklif hazırlayıb.
Premyer Liqa təmsilçisi Aqexovanı yay transfer dönəmində heyətinə qatmağa çalışır.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildən Portuqaliya klubunun formasını geyinən İspaniya yığmasının hücumçusu bu mövsüm meydana çıxdığı 9 oyunda 8 qol vurub.
