Bundesliqa təmsilçisi baş məşqçisi ilə yolları ayırıb
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 15:36
Almaniya Bundesliqası təmsilçisi "Auqusburq" baş məşqçi Sandro Vaqnerlə yolları ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında müqaviləyə xitam verib. Onu qış fasiləsinə qədər Manuel Baum əvəzləyəcək. Komanda 2025-ci ildəki son 3 matçına bu mütəxəssisin rəhbərliyi altında çıxacaq.
Qeyd edək ki, S.Vaqner bu ilin yayından komandanı çalışdırırdı.
