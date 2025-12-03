Bundesliqa klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 03 dekabr, 2025
- 20:32
Almaniya Bundesliqası təmsilçisi "Maynts 05" komandasının baş məşqçisi Bo Henriksen vəzifəsindən ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bu post müvəqqəti olaraq gənclərdən ibarət komandanın baş məşqçisi Benjamin Hoffmanna həvalə olunub.
Qeyd edək ki, 50 yaşlı danimarkalı mütəxəssis ötən ildən "Maynts 05" kollektivini çalışdırırdı. Komanda hazırda Bundesliqada 12 turdan sonra 6 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb.
