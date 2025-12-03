İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bundesliqa klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 20:32
    Bundesliqa klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Almaniya Bundesliqası təmsilçisi "Maynts 05" komandasının baş məşqçisi Bo Henriksen vəzifəsindən ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu post müvəqqəti olaraq gənclərdən ibarət komandanın baş məşqçisi Benjamin Hoffmanna həvalə olunub.

    Qeyd edək ki, 50 yaşlı danimarkalı mütəxəssis ötən ildən "Maynts 05" kollektivini çalışdırırdı. Komanda hazırda Bundesliqada 12 turdan sonra 6 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb.

    Futbol Baş məşqçi Almaniya Bundesliqa

    Son xəbərlər

    20:56

    Hakan Fidan NATO rəhbəri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini müzakirə edib

    Region
    20:53
    Foto

    Qazaxıstan və Aİ vizaların sadələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Region
    20:52

    Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" 1/4 finala yüksəlib

    Futbol
    20:35

    Rütte: Ukraynaya dəstək NATO ölkələrinin təhlükəsizliyini təmin edəcək

    Digər ölkələr
    20:32

    Bundesliqa klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    20:19

    Sabah Bakıda Azərbaycan-İraq Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Biznes
    20:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turu "DH Volley"in qələbəsi ilə başlayıb

    Komanda
    20:15

    Almaniyada İsrailin "Arrow 3" raketdən müdafiə sistemi yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    20:10

    Husilər "Eternity C" gəmisinin ekipajını azad ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti