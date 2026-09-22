"Brayton" və "Aston Villa" Mauro Koroneli transfer etmək istəyir
- 22 sentyabr, 2026
- 09:58
İngiltərənin "Brayton" və "Aston Villa" klubları Paraqvayın "Nasyonal" komandasının müdafiəçisi Mauro Koroneli transfer etmək niyyətindədir.
"Report" "Teamtalk"a istinadən xəbər verir ki, mərkəz müdafiəçisi mövqeyində çıxış edən 18 yaşlı paraqvaylı futbolçu ölkəsinin ən parlaq istedadlarından biri hesab edilir.
O, "Nasyonal"ın əsas heyət üzvünə çevrilib və 2026-cı ildə yüksək liqada 16 matça çıxıb. Komanda bu qarşılaşmaların 8-də qapısını toxunulmaz saxlayıb.
Futbolçunun müqaviləsinin müddəti 2026-cı il dekabrın sonunda başa çatır. Bu səbəbdən "Nasyonal" onu pulsuz itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Oyunçunun agenti Renato Bittar Avropa klublarının uzun müddətdir müştərisini izlədiyini təsdiqləyib.
Qeyd edək ki, Paraqvayın U-17 və U-20 millilərində çıxış etmiş M.Koronelin dəyəri "Transfermarkt" tərəfindən 400 min avro qiymətləndirilir.