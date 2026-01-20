"Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçir
Futbol
- 20 yanvar, 2026
- 12:07
Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun futbolçusu Demir Ege Tıknaz Portuqaliya təmsilçisi "Braqa"ye keçir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Beinsports" məlumat yayıb.
Tərəflər 21 yaşlı yarımmüdafiəçinin transferi ilə bağlı razılığa gəliblər.
Portuqaliya klubunun oyunçu ilə 5,5 illik müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, "Beşiktaş"ın yetirməsi olan Demir Ege Tıknaz əsas komandada 46 oyuna çıxıb, 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
