"Beşiktaş" futbolçusunun zədəsi ilə bağlı son durumu açıqlayıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 17:23
"Beşiktaş" hücumçusu El Bilal Turenin zədəsi ilə bağlı son durumu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb
E.B. Ture Türkiyə Super Liqasının "Başakşehir"lə keçirilən matçında zədə alaraq sıradan çıxıb. Qarşılaşmanın 34-cü dəqiqəsində sol arxa əzələsində ağrılar yarandıqdan sonra futbolçu oyunu tərk edib.
Müayinə zamanı onun sol bud nahiyəsinin arxa əzələsində qanaxma və yırtıq aşkar edilib. Oyunçunun müalicəsinə start verildiyi bildirilib.
