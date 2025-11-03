İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Beşiktaş"dan ayrılan futbolçu "Arsenal"ın məşqlərinə qatılır

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 19:52
    Beşiktaşdan ayrılan futbolçu Arsenalın məşqlərinə qatılır

    İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu Aleks Oksleyd-Çemberlen "Arsenal" komandasının məşqlərinə qatılır.

    "Report" "Sky Sports News"a isinadən xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi klubun U-21 komandası ilə birgə çalışmalarını davam etdirir.

    Hazırda 32 yaşlı futbolçu karyerasının növbəti mərhələsi barədə düşünür.

    Oksleyd-Çemberlen 2017-ci ildə ölkəsində "Liverpul"a keçməzdən əvvəl "Arsenal"ın heyətində təxminən 200 oyun keçirib. O, yayda "Beşiktaş"dan (Türkiyə) ayrıldıqdan sonra azad agent statusundadır.

    Çemberlen digər ölkələrdən gələn bir neçə təklifi rədd edib. Futbolçu İngiltərədə qalmağa üstünlük verir.

    Futbol Aleks Oksleyd-Çemberlen "Arsenal" ingiltərə

