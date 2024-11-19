Belçika yığmasının sabiq futbolçusu mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək

Belçika millisinin sabiq futbolçusu, hazırda ölkəsində "Antverpen" klubunun formasını geyinən Tobi Alderveyreld cari mövsümün sonunda peşəkar karyerasını başa vuracaq.

Belçika millisinin sabiq futbolçusu, hazırda ölkəsində "Antverpen" klubunun formasını geyinən Tobi Alderveyreld cari mövsümün sonunda peşəkar karyerasını başa vuracaq.

"Report" "Sporza"ya istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı müdafiəçi 6 aydan sonra karyerasını bitirəcəyini açıqlayıb.

O, "Antverpen"in heyətində titul qazanmaq istədiyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, T.Alderveyreld karyerası ərzində İngiltərənin "Tottenhem", İspaniyanın "Atletiko" və Niderlandın "Ayaks" klublarının da formasını geyinib. O, Belçika yığmasındakı karyerasını 2022-ci ildə başa vurub.