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Belçika yığmasının sabiq futbolçusu mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək

Belçika yığmasının sabiq futbolçusu mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək Belçika millisinin sabiq futbolçusu, hazırda ölkəsində "Antverpen" klubunun formasını geyinən Tobi Alderveyreld cari mövsümün sonunda peşəkar karyerasını başa vuracaq.
Futbol
19 Noyabr , 2024 10:09
Belçika yığmasının sabiq futbolçusu mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək
Tobi Alderveyreld

Belçika millisinin sabiq futbolçusu, hazırda ölkəsində "Antverpen" klubunun formasını geyinən Tobi Alderveyreld cari mövsümün sonunda peşəkar karyerasını başa vuracaq.

"Report" "Sporza"ya istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı müdafiəçi 6 aydan sonra karyerasını bitirəcəyini açıqlayıb.

O, "Antverpen"in heyətində titul qazanmaq istədiyini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, T.Alderveyreld karyerası ərzində İngiltərənin "Tottenhem", İspaniyanın "Atletiko" və Niderlandın "Ayaks" klublarının da formasını geyinib. O, Belçika yığmasındakı karyerasını 2022-ci ildə başa vurub.

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