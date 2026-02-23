"Bavariya" "Real"ın futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bavariya Realın futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir
    Federiko Valverde

    Almaniyanın "Bavariya" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən Federiko Valverdeni heyətinə qatmaq istəyir.

    "Report" "El Nacional"a istinadən xəbər verir ki, hazırkı ölkə çempionu 27 yaşlı oyunçunun ətrafındakı qeyri-sabit vəziyyətdən istifadə etmək niyyətindədir.

    Münhenlilər yay transfer dönəmində uruqvaylı oyunçu ilə müqavilə imzalamağı planlaşdırır.

    "Kral klubu"nun prezidenti Florentino Peres və oyunçular Valverdenin davranışından narazıdır. O, azarkeşlərin də tənqid hədəfinə çevrilib.

    Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi cari mövsüm 35 oyuna 2 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Federiko Valverde Real Madrid Bavariya transfer Futbol xəbərləri

