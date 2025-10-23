"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Almaniyanın "Bavariya" klubunun yarımmüdafiəçisi Lennart Karl UEFA Çempionlar Liqasında yeni rekorda imza atıb.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, o Münhen komandasının turnirdə qol vuran ən gənc futbolçusu olub.

    Almaniyalı oyunçu Liqa mərhələsinin III turunda "Brügge"yə (Belçika) qarşı matçın (4:0) 5-ci dəqiqəsində fərqlənib. O, qol vurarakən 17 yaş 242 günlüyündə olub.

    "Bavariya"da əvvəlki rekord yarımmüdafiəçi Camal Musialaya aid idi. O, 2021-ci ilin fevralında UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Latsio" ilə oyunda fərqlənərkən Karldan 121 gün böyük olub.

    Qeyd edək ki, 2025/2026 mövsümündə L.Karl bütün turnirlərdə meydana çıxıdığı 9 oyunda 1 qola və 1 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

