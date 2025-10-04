"Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 18:13
Almaniyanın "Bavariya" klubunun futbolçusu Aleksandr Pavlaviç karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.
"Report" "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti" və "Mançester Yunayted" 21 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.
Premyer Liqa təmsilçiləri oyunçunun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb.
Qeyd edək ki, Pavloviç Münhen təmsilçisinin yetirməsidir. O, cari mövsüm meydana çıxdığı 7 matçda 1 qola imza atıb.
Son xəbərlər
18:28
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha iki cüdoçusu qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-6Fərdi
18:25
İrakli Kobaxidze: Bütün bələdiyyələrdə nəticələrin 70 faizdən çoxu "Gürcü Arzusu"nun lehinədirRegion
18:16
Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklərDigər ölkələr
18:13
"Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilərFutbol
18:09
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"Fərdi
18:01
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıbFərdi
17:58
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"Futbol
17:53
Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıbBiznes
17:44