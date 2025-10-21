İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    "Bavariya" baş məşqçinin müqaviləsinin müddətini uzatdığını açıqlayıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:15
    Bavariya baş məşqçinin müqaviləsinin müddətini uzatdığını açıqlayıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubu baş məşqçisi Vensan Kompani ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Belçikalı mütəxəssisin yeni sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Vensan Kompani 2024-cü ilin mayından "Bavariya"da işləyir

    Bavariya klubu Vensan Kompani yeni müqavilə

    Son xəbərlər

    15:15

    Bakının mərkəzi prospektlərindən birində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:13

    Papoyan Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarükü marşrutundan bəhs edib

    Region
    15:10

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının alışını sentyabrda 4 dəfə artırıb

    Energetika
    15:09

    Azərbaycan OECD-nin yüksək səviyyəli ekspert qrupunda təmsil olunacaq

    Biznes
    15:07

    Ukrayna və Fransanın Azərbaycandakı səfirləri əməkdaşlığın inkişafı barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    15:06

    Azərbaycanda eyni dövlət əmlakına dair hərraclar azı 10 gün fərqlə keçiriləcək

    Biznes
    15:04
    Foto

    Azərbaycan və İran gömrük xidmətləri məlumat mübadiləsini gücləndirir

    Biznes
    15:01

    Premyer Liqa: IX turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 10-dan çox sənəd imzalanıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti