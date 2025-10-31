İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Bavariya" 19 yaşlı futbolçunun transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 17:13
    Bavariya 19 yaşlı futbolçunun transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubu Niderland təmsilçisi "Feyenoord"da çıxış edən futbolçu Rid Civayronu transfer etmək niyyətindədir.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, münhenlilər 19 yaşlı müdafiəçinin keçidi üçün danışıqlara da başlayıb.

    İngiltərə komandaları da oyunçu ilə maraqlanır.

    Qeyd edək ki, Rid Civayro cari mövsüm 12 matçda meydanda olub, 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Niderland klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    19 yaşlı futbolçu transfer danışıqlar "Bavariya" klubu "Feyenoord" klubu

    Son xəbərlər

    18:19
    Foto

    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu kiçik SES-in tikintisinə vəsait ayıracaq

    Energetika
    18:14
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyinin qalibi olub

    Fərdi
    18:11
    Foto

    Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    18:11
    Foto

    Taekvondo üzrə dünya çempionatında iştirak etmiş Azərbaycan millisi Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    18:00

    Azərbaycan və Qırğızıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    18:00
    Foto

    Ramin Məmmədov vətəndaş qəbulu keçirib

    Din
    17:55

    Mərkəzi Bank "Monetri" BOKT-u və onun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    17:48

    "İmişli" klubunun texniki məğlubiyyətlə bağlı şikayəti qəbul edilməyib

    Futbol
    17:48

    Serbiyada terror təhlükəsinə görə qatarların hərəkəti dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti