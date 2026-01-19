"Barselona" tarixində ikinci ən uzun qələbə seriyası başa çatıb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 09:04
İspaniyanın "Barselona" futbol komandasının ikinci ən uzun qələbə seriyası başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, La Liqanın XX turunda Kataloniya təmsilçisinin "Real Sosyedad"a uduzması (1:2) ilə gerçəkləşib.
Hans-Diter Flikin baş məşqçisi olduğu kollektiv əvvəlki 11 oyunda qalib gəlmişdi. Bu isə klub tarixində ikinci ən uzun qələbə seriyası idi.
"Barselona"nın rekordu 2005/2006 mövsümündə qeydə alınıb. Son ölkə çempionu həmin vaxt 18 görüşdə (13 La Liqa, 3 Çempionlar Liqası, 2 İspaniya Kuboku) qalib gəlib.
