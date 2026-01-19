İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi 20 yanvar Hüzn günü
    "Barselona" tarixində ikinci ən uzun qələbə seriyası başa çatıb

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 09:04
    Barselona tarixində ikinci ən uzun qələbə seriyası başa çatıb

    İspaniyanın "Barselona" futbol komandasının ikinci ən uzun qələbə seriyası başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, La Liqanın XX turunda Kataloniya təmsilçisinin "Real Sosyedad"a uduzması (1:2) ilə gerçəkləşib.

    Hans-Diter Flikin baş məşqçisi olduğu kollektiv əvvəlki 11 oyunda qalib gəlmişdi. Bu isə klub tarixində ikinci ən uzun qələbə seriyası idi.

    "Barselona"nın rekordu 2005/2006 mövsümündə qeydə alınıb. Son ölkə çempionu həmin vaxt 18 görüşdə (13 La Liqa, 3 Çempionlar Liqası, 2 İspaniya Kuboku) qalib gəlib.

    Barselona klubu qələbə seriyası La Liqa "Real Sosyedad" klubu Hans-Diter Flik

