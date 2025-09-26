"Barselona"nın iki futbolçusu zədələnib
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 18:46
İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın qapıçısı Joan Qarsiya və hücumçu Rafinya zədələniblər.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qolkiper məşq zamanı, forvard isə La Liqanın VI turunda, "Real Ovyedo" matçında zədə alıb.
Hər iki oyunçu 2 həftəyə yaxın müddətə sıradan çıxıb.
Onlar La Liqada "Real Sosyedad" və "Sevilya", Çempionlar Liqasında isə PSJ-yə qarşı oyunları buraxacaqlar.
