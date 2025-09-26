İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    "Barselona"nın iki futbolçusu zədələnib

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 18:46
    Barselonanın iki futbolçusu zədələnib

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın qapıçısı Joan Qarsiya və hücumçu Rafinya zədələniblər.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, qolkiper məşq zamanı, forvard isə La Liqanın VI turunda, "Real Ovyedo" matçında zədə alıb.

    Hər iki oyunçu 2 həftəyə yaxın müddətə sıradan çıxıb.

    Onlar La Liqada "Real Sosyedad" və "Sevilya", Çempionlar Liqasında isə PSJ-yə qarşı oyunları buraxacaqlar.

    Futbol La Liqa zədə

    Son xəbərlər

    19:18

    Azərbaycan Tacikistan ilə statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    19:18

    Azərbaycanda III keçirilən MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Fərdi
    19:15
    Foto

    Azərbaycanla Tacikistan statistika sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Daxili siyasət
    19:13

    Xaçmazda minik avtomobili çaya aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:10

    Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

    Xarici siyasət
    19:07

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı artıb, vəziyyəti ağır olanlar KTM-ə təxliyə edilib

    Hadisə
    19:04
    Foto

    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Daxili siyasət
    19:01
    Foto

    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:58

    ABŞ maliyyə nəhəngləri ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın qlobal inteqrasiyasını gücləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti