İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 19:30
    Barselonanın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Fermin Lopes 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    22 yaşlı futbolçu La Liqanın V turunda, "Xetafe" ilə oyunda (3:0) zədələnib. O, 60-cı dəqiqədə meydana daxil olub və matçın son saniyələrində sol ayağından zədə alıb.

    Qeyd edək ki, F.Lopes bu mövsüm "Barselona"nın heyətində 5 matçda iştirak edib və 2 qol vurub.

    İspaniya "Barselona" klubu zədə

    Son xəbərlər

    20:23

    Suriya Prezidenti bütün ölkələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:06

    Moldovada iğtişaşlara hazırlaşmaqda şübhəli bilinən 74 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    19:52

    Abdullah Alsuiry: "Azərbaycan şəhərlərinin baş planları investisiyalara və turizmə təkan verəcək"

    Turizm
    19:46
    Foto

    Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında qəza olub, yolda sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:38
    Foto

    Cəlilabadda ət satışı məntəqəsində normativ tələblər pozulub

    Sağlamlıq
    19:36

    "Masdar" Azərbaycanda BOEM layihələrinə 1,2 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    19:34

    Tokayev "Chevron"un rəhbəri ilə Orta Dəhliz vasitəsilə karbohidrogen tədarükünü müzakirə edib

    Region
    19:30
    Foto

    "Sea Breeze Resort" beynəlxalq otel və səhiyyə şəbəkələri ilə əməkdaşlığa başlayır

    Turizm
    19:30

    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti