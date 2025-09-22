"Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 19:30
İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Fermin Lopes 3 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
22 yaşlı futbolçu La Liqanın V turunda, "Xetafe" ilə oyunda (3:0) zədələnib. O, 60-cı dəqiqədə meydana daxil olub və matçın son saniyələrində sol ayağından zədə alıb.
Qeyd edək ki, F.Lopes bu mövsüm "Barselona"nın heyətində 5 matçda iştirak edib və 2 qol vurub.
