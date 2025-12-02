İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Barselona"nın futbolçusu "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 17:44
    Barselonanın futbolçusu Atletiko ilə oyunu buraxacaq
    Frenki de Yonqla

    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Frenki de Yonq bu gün "Atletiko"ya qarşı keçirəcəkləri matçda meydana çıxmayacaq.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı yarımmüdafiəçi La Liqada XIX turun oyununda xəstəlik səbəbindən iştirak etməyəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

