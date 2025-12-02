"Barselona"nın futbolçusu "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 17:44
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Frenki de Yonq bu gün "Atletiko"ya qarşı keçirəcəkləri matçda meydana çıxmayacaq.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı yarımmüdafiəçi La Liqada XIX turun oyununda xəstəlik səbəbindən iştirak etməyəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşma bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.
