    "Barselona" beş müdafiəçi ilə maraqlanır

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 18:48
    Barselona beş müdafiəçi ilə maraqlanır

    İspaniyanın "Barselona" klubu heyətini yeni müdafiəçi ilə gücləndirmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sport.es" nəşri məlumat yayıb.

    Kataloniya təmsilçisi bu mövqedə oynayan beş futbolçu ilə maraqlanır.

    Bunlar Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubundan Niko Şlotterbek, Portuqaliyanın "Sportinq" komandasından Qonsalu İnasiu, İngiltərə təmsilçisi "Kristal Pelas"dan Mark Qehi, Fransanın "Nant" kollektivindən Tilel Tati və Almaniyanın "Bavariya" klubundan Dayo Upamekanodur.

    Barselona klubu Müdafiəçi transferi Dayot Upamekano Mark Qehi

