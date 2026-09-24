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    "Aznur" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 17:23
    Aznur minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    "Aznur" minifutbol üzrə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Rəcəb Fərəczadənin baş məşqçi olduğu komanda F qrupundakı sonuncu matçını Macarıstan təmsilçisi "The Private Rooftop"a qarşı keçirib.

    Bu görüşdə "Aznur" 4:0 hesablı qələbə qazanıb. Azərbaycan klubunun heyətində Elməddin Hüseynzadə (7), Mirkamil Əliyev (11), Mehdi Rəsulov (14) və Pərviz Qaraxanov (33) fərqləniblər.

    Qələbəyə baxmayaraq komanda İspaniyanın Kambrils şəhərində təşkil olunan turnirlə vidalaşıb.

    Qeyd edək ki, "Aznur" ötən gün keçirdiyi ilk görüşdə Polşa təmsilçisi "Sokil"ə 0:2, ikinci qarşılaşmada isə İngiltərənin "Bukovina Badeuti" kollektivinə 2:3 hesabı ilə yenilmişdi.

    Rəcəb Fərəczadə Aznur MFK Minifutbol üzrə Çempionlar Liqası
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