İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:31
    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Bir neçə gün öncə Qırğıstanın "Abdış-Ata" klubundan ayrılan azərbaycanlı futbolçu İlkin Muradov yenidən sözügedən ölkəyə qayıtmaq istəyir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında futbolçu özü bildirib.

    O, Premyer Liqa təmsilçisi ilə müqavilə müddəti bitdiyi üçün yolları ayırdığını söyləyib:

    "Klubla 5 aylıq, yəni qışa qədər müqavilə bağlamışdım. Orada mövsüm bir il olur, çempionat yaz-payız sistemi ilə keçirilir. Qış aylarında futbol olmur. Müqaviləmin müddəti başa çatdı və Azərbaycana qayıtdım. Yenidən Qırğızıstana getmək istəyirəm, bir neçə variant var. Menecerimlə təklifləri dəyərləndirib uyğun seçim edəcəyik".

    Qeyd edək ki, "Abdış-Ata" Qırğızıstan Premyer Liqasında mövsümü 54 xalla 3-cü pillədə başa vurub.

    İlkin Muradov "Abdış-Ata" klubu Qırğızıstan Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti