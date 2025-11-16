Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıb
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 15:08
21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək Cəbəllütariq (U-21) - Azərbaycan (U-21) oyununa hakim təyinatları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanı Rumıniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək:
Cəbəllütariq (U-21) - Azərbaycan (U-21)
Baş hakim: Andrei Çivulete
Baş hakimin köməkçiləri: Radu Ginkuleaç, Mixayta Nekula
Dördüncü hakim: George Katalin Roman
(Hakimlər briqadası Rumıniyadandır).
Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 18-də, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da "Europa Point Stadium"da təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
15:23
Özbəkistan Prezidenti: Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın məsləhətləşmə görüşlərinin tam hüquqlu üzvü olduXarici siyasət
15:17
Zelenski: Ukrayna Fransa ilə tarixi saziş hazırlayıbDigər ölkələr
15:08
Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıbFutbol
14:51
AZAL: İKT həlləri ilə təyyarələrin yanacaq sərfiyyatını azaltmaq mümkündürEnergetika
14:49
"Yüksəliş" müsabiqəsi çərçivəsində növbəti intellektual yarış keçirilibDaxili siyasət
14:41
Əfqan Baxışov: "Heydər Əliyev Aeroportunda "ağıllı hava limanı" qurmaq planlaşdırılır"İKT
14:27
Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşübHadisə
14:10
"Milan" "Real"ın oyunçusu üçün 10 milyon avro təklif etməyə hazırdırFutbol
14:07