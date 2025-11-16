İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 15:08
    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

    21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçiriləcək Cəbəllütariq (U-21) - Azərbaycan (U-21) oyununa hakim təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşmanı Rumıniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək:

    Cəbəllütariq (U-21) - Azərbaycan (U-21)

    Baş hakim: Andrei Çivulete

    Baş hakimin köməkçiləri: Radu Ginkuleaç, Mixayta Nekula

    Dördüncü hakim: George Katalin Roman

    (Hakimlər briqadası Rumıniyadandır).

    Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 18-də, Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da "Europa Point Stadium"da təşkil olunacaq.

    Azərbaycan U-21 millisi hakim təyinatları

    Son xəbərlər

    15:23

    Özbəkistan Prezidenti: Azərbaycan Mərkəzi Asiyanın məsləhətləşmə görüşlərinin tam hüquqlu üzvü oldu

    Xarici siyasət
    15:17

    Zelenski: Ukrayna Fransa ilə tarixi saziş hazırlayıb

    Digər ölkələr
    15:08

    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqlə oyununun hakim təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    14:51

    AZAL: İKT həlləri ilə təyyarələrin yanacaq sərfiyyatını azaltmaq mümkündür

    Energetika
    14:49

    "Yüksəliş" müsabiqəsi çərçivəsində növbəti intellektual yarış keçirilib

    Daxili siyasət
    14:41

    Əfqan Baxışov: "Heydər Əliyev Aeroportunda "ağıllı hava limanı" qurmaq planlaşdırılır"

    İKT
    14:27

    Bərdə sakini Ağdərədə minaya düşüb

    Hadisə
    14:10

    "Milan" "Real"ın oyunçusu üçün 10 milyon avro təklif etməyə hazırdır

    Futbol
    14:07

    Hacıqabulda xaricdə iş vədi ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti