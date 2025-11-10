Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqə qarşı keçiriləcək oyun üçün heyəti müəyyənləşib
Futbol
- 10 noyabr, 2025
- 12:30
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Cəbəllütariq yığmasına qarşı keçiriləcək oyun üçün heyəti müəyyənləşib.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün Bakıda toplaşacaq U-21 noyabrın 12-dən 17-dək İspaniyanın Malaqa şəhərində təlim-məşq toplanışı keçəcək.
Komanda noybarın 18-də səfərdə Cəbəllütariq millisi ilə qarşılaşacaq.
|Nr.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Rəvan Mirzəmmədov
|Sabah
|2
|Rəvan Kazımov
|Şəfa
|3
|Səlim Həşimov
|Şamaxı
|4
|Emin Rüstəmov
|Səbail
|5
|Elgün Dünyamalıyev
|Cəbrayıl
|6
|Raul Məmmədov
|Kəpəz
|7
|İbrahim Ramazanov
|Turan Tovuz
|8
|Səttar Tahirzadə
|Marcet (İspaniya)
|9
|Fəxri Məmmədli
|Səbail
|10
|Eşqin Əhmədov
|Qəbələ
|11
|Sənan Muradlı
|Şamaxı
|12
|Okan Təhmazlı
|Zaqatala
|13
|Elcan Əbilov
|Kəpəz
|14
|Nuğay Rəşidov
|Qəbələ
|15
|Murad Məmmədov
|Neftçi
|16
|Nihad Əhmədzadə
|Sumqayıt
|17
|Emil Süleymanov
|Şamaxı
|18
|Oruc Məmmədov
|Şamaxı
|19
|Şahin Şahniyarov
|Qəbələ
|20
|Edqar Adilxanov
|Şamaxı
|21
|Elmar Məmmədov
|MOİK
|22
|Ağadadaş Salyanskiy
|Neftçi
|23
|Nahid Əliyev
|Şəfa
|24
|Sadiq Şəfiyev
|Kəpəz
