    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqə qarşı keçiriləcək oyun üçün heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 12:30
    Azərbaycanın U-21 millisinin Cəbəllütariqə qarşı keçiriləcək oyun üçün heyəti müəyyənləşib

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Cəbəllütariq yığmasına qarşı keçiriləcək oyun üçün heyəti müəyyənləşib.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu gün Bakıda toplaşacaq U-21 noyabrın 12-dən 17-dək İspaniyanın Malaqa şəhərində təlim-məşq toplanışı keçəcək.

    Komanda noybarın 18-də səfərdə Cəbəllütariq millisi ilə qarşılaşacaq.

    Nr. Ad/Soyad Klub
    1 Rəvan Mirzəmmədov Sabah
    2 Rəvan Kazımov Şəfa
    3 Səlim Həşimov Şamaxı
    4 Emin Rüstəmov Səbail
    5 Elgün Dünyamalıyev Cəbrayıl
    6 Raul Məmmədov Kəpəz
    7 İbrahim Ramazanov Turan Tovuz
    8 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
    9 Fəxri Məmmədli Səbail
    10 Eşqin Əhmədov Qəbələ
    11 Sənan Muradlı Şamaxı
    12 Okan Təhmazlı Zaqatala
    13 Elcan Əbilov Kəpəz
    14 Nuğay Rəşidov Qəbələ
    15 Murad Məmmədov Neftçi
    16 Nihad Əhmədzadə Sumqayıt
    17 Emil Süleymanov Şamaxı
    18 Oruc Məmmədov Şamaxı
    19 Şahin Şahniyarov Qəbələ
    20 Edqar Adilxanov Şamaxı
    21 Elmar Məmmədov MOİK
    22 Ağadadaş Salyanskiy Neftçi
    23 Nahid Əliyev Şəfa
    24 Sadiq Şəfiyev Kəpəz
    Azərbaycanın U-21 millisi Cəbəllütariq - Azərbaycan oyunu U-21 heyət

