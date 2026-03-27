İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın U-21 millisi Portuqaliyaya uduzub

    Futbol
    • 27 mart, 2026
    • 16:52
    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Eyyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Portuqaliya komandasını qəbul edib.

    "Palms Sports Arena"dakı qarşılaşma qonaqların 4:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın U-21 millisi B qrupunda altı komanda arasında 5 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb. Portuqaliya 16 xalla liderdir.

    Son xəbərlər

    17:34

    Dünya Bankı Yaxın Şərqdəki münaqişənin iqtisadi təsirlərinə genişmiqyaslı cavab planı hazırlayır

    Maliyyə
    17:29

    İstanbulda Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti keçirilir

    Media
    17:29

    İlham Əliyev yenidənqurmadan sonra açılışı olan Dərbənddəki Azərbaycan Teatrının kollektivini təbrik edib

    Daxili siyasət
    17:19

    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    17:16
    Foto

    Qubada kanalizasiya borusunun tutulması nəticəsində 10-a yaxın evi su basıb

    Hadisə
    17:12

    Əhməd əş-Şəraa gələn həftə Almaniyaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    17:03

    Şahdağ və Qrıza qar yağır - FAKTİKİ HAVA-YENİLƏNİB-2

    Ekologiya
    16:52

    16:46

    Azərbaycan NAS strategiyası vasitəsilə regional aviasiya qovşağı mövqelərini möhkəmləndirir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti