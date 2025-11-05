Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki oyunlarının başlama saatı və hakimləri bəlli olub
Futbol
- 05 noyabr, 2025
- 10:38
19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının başlama saatı və hakim təyinatları açıqlanıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma noyabrın 12-də Çexiya ilə üz-üzə gələcək.
Matçı finlandiyalı Oliver Reytala idarə edəcək.
U-19 noyabrın 15-də Şimali İrlandiya, üç gün sonra Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüşlərə müvafiq olaraq qazaxıstanlı Sayat Karabayev və Oliver Reytala təyinat alıblar.
İlk iki matç Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da, sonuncu oyun isə saat 14:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşmalar Maltanın Ta Qali şəhərində keçiriləcək.
