    Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki oyunlarının başlama saatı və hakimləri bəlli olub

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 10:38
    Azərbaycanın U-19 millisinin seçmə mərhələdəki oyunlarının başlama saatı və hakimləri bəlli olub

    19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyunlarının başlama saatı və hakim təyinatları açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma noyabrın 12-də Çexiya ilə üz-üzə gələcək.

    Matçı finlandiyalı Oliver Reytala idarə edəcək.

    U-19 noyabrın 15-də Şimali İrlandiya, üç gün sonra Malta ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüşlərə müvafiq olaraq qazaxıstanlı Sayat Karabayev və Oliver Reytala təyinat alıblar.

    İlk iki matç Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da, sonuncu oyun isə saat 14:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşmalar Maltanın Ta Qali şəhərində keçiriləcək.

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi təqvim təyinatlar

