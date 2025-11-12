Azərbaycanın U-19 millisi üçün maarifləndirici sessiya təşkil olunub
- 12 noyabr, 2025
- 16:57
Azərbaycanın U-19 millisi üçün danışılmış oyunlara qarşı mübarizə mövzusunda maarifləndirici sessiya təşkil olunub.
"Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sessiya AFFA-nın Komplayens və Danışılmış oyunlara qarşı mübarizə şöbəsinin rəhbəri, UEFA-nın danışılmış oyunlarla mübarizə üzrə məsul şəxsi Naib Əsədov tərəfindən keçieilib.
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində UEFA yarış qaydalarında müəyyən edilmiş format əsasında baş tutan təlimin əvvəlində iştirakçıların bu sahədə mövcud biliklərinin yoxlanılması üçün qısa sual-cavab mərhələsi keçirilib. Komanda üzvlərinə futbolun əsas dəyərləri və dürüst oyun prinsipləri izah edilib, danışılmış oyunların anlayışı, bu əməllərin mahiyyəti və mümkün nəticələri barədə ətraflı məlumat verilib. Real hadisələr üzərindən müzakirələr aparılıb, statistik göstəricilər və videoçarxlar nümayiş etdirilib.
Təlim çərçivəsində həmçinin mərc fəaliyyəti və qanunsuz əməllərin riskləri, sanksiyalar və onların tətbiq mexanizmi, danışılmış oyunlarla bağlı AFFA İntizam Məcəlləsinə 2025/2026 futbol mövsümü üçün edilmiş dəyişikliklərin mahiyyəti izah olunub.
Sessiyanın sonunda futbolçular mövzu ilə bağlı suallar verib, təlimçi tərəfindən cavablandırılıb.
AFFA bundan sonra da gənc futbolçuların maarifləndirilməsi, ədalətli oyun və şəffaflıq prinsiplərinin təbliği istiqamətində tədbirlərini davam etdirəcəyi bildirilib.