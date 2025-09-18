İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın U-19 millisi Moldovaya qalib gəlib

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 20:13
    Azərbaycanın U-19 millisi Moldovaya qalib gəlib

    Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olan 19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ikinci yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, U-19 Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    CPSM stadionunda təşkil olunan görüşdə millimiz 2:0 hesablı qələbə qazanıb. Komandamızın heyətində hər iki qolu Xanım Əsədova (27, 53) vurub. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında sentyabrın 16-da keçirilən ilk yoxlama oyununda da millimiz 2:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Azərbaycan U-19 millisi Yoxlama oyunu Futbol

    Son xəbərlər

    21:33
    Foto

    Vyanada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi və Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:28
    Foto

    Fransada etirazlar davam edir, saxlanılanların və xəsarət alanların sayı artır - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    21:20

    BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları ay sonuna qədər yenidən tətbiq olunacaq

    Region
    21:07

    Moskvada bomba təhlükəsi səbəbindən ticarət mərkəzindən 400 nəfər təxliyə olunub

    Region
    21:07

    Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub

    Digər ölkələr
    20:42

    Fransada 180-dən çox etirazçı həbs edilib - YENİLƏNİB-8

    Digər ölkələr
    20:38

    Orta Dəhliz ölkələrinə terminalların tikintisinə və idarə olunmasına birgə sərmayə qoymaq təklif edilir

    İnfrastruktur
    20:31
    Foto

    Ankarada "Qafqaz İslam Ordusu və Ənvər Paşa" adlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    20:27

    NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti