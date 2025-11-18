İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanın U-19 millisi Maltanı məğlub edib

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:10
    Azərbaycanın U-19 millisi Maltanı məğlub edib

    19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyununda qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma Maltanın Ta Qali şəhərində yerli komanda ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Azərbaycan yığmasının qalibiyyəti ilə bitib - 2:1. 60-cı dəqiqədə Nadir Orucov, 80-ci dəqiqədə Şahismayıl Cəfərov fərqlənib.

    Qeyd edək ki, U-19 daha əvvəl Çexiyaya 1:6, Şimali İrlandiyaya 0:1 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatı seçmə mərhələ

