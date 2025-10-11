Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olub
Futbol
- 11 oktyabr, 2025
- 21:59
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti dəfə məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, IX qrupda yer alan yığma Fransanın Sen-Pol-le-Daks şəhərində İsrailin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 5:1.
Qeyd edək ki, U-17 ilk matçında Fransaya 8 cavabsız qolla uduzub.
