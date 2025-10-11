İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olub

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 21:59
    Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olub

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti dəfə məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, IX qrupda yer alan yığma Fransanın Sen-Pol-le-Daks şəhərində İsrailin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 5:1.

    Qeyd edək ki, U-17 ilk matçında Fransaya 8 cavabsız qolla uduzub.

    Futbol Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi

    Son xəbərlər

    22:48

    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    Digər ölkələr
    22:34

    KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    22:21

    KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edib

    Digər ölkələr
    22:08

    Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş verib

    Hadisə
    22:00

    Meksikada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:59

    Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olub

    Futbol
    21:56

    "HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcək

    Digər ölkələr
    21:49

    Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində daha beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti