Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 17:34
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təlim məşq toplanışında olacaq.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırlıq prosesi sentyabrın 30-dan oktyabrın 4-dək təşkil ediləcək.
Yığma oktyabrın 5-dən 16-dək isə Fransanın Kapbreton şəhərində təşkil olunacaq Avropa çempionatının seçmə mərhələsində iştirak edəcək.
|S.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Rauf Əyyubov
|Sabah
|2
|Nurəziz Əzizov
|Neftçi
|3
|Murad Muradov
|Zirə
|4
|Kamil Həsənov
|Marcet (İspaniya)
|5
|Kəmaləddin Cəfərli
|Qarabağ
|6
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|7
|Toğrul Mehdizadə
|Sabah
|8
|Səttar Tahirzadə
|Marcet (İspaniya)
|9
|Ruslan Quliyev
|Neftçi
|10
|Əli Kiçibəyov
|Marcet (İspaniya)
|11
|Nurlan Mələkov
|Neftçi
|12
|Amin Rzayev
|Qarabağ
|13
|Rəşad Gülüşov
|Sabah
|14
|Nihad Hüseynzadə
|Sabah
|15
|Nihad Cəfərzadə
|Sabah
|16
|Abbas Zeynalov
|Marcet (İspaniya)
|17
|Onur Əliyev
|Qarabağ
|18
|İsmayıl Rzayev
|Şəfa
|19
|Adnan Bunyatov
|Marcet (İspaniya)
|20
|Emin Süleymanov
|Neftçi
|21
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|22
|Musa Mustafayev
|Zirə
|23
|Elşən Hidayətov
|Qəbələ
|24
|Ramin Abiyev
|Neftçi
|25
|Samir Şərifov
|Sabah
|26
|Xəzər Nağızadə
|Neftçi
|27
|Pünhan Kərimov
|Marcet (İspaniya)
|28
|Nicat Kərimov
|Sabah
Son xəbərlər
17:44
Paytaxtın 22 nömrəli marşrutunun avtobusları yenilənirİnfrastruktur
17:38
Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıbEnergetika
17:36
Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
17:34
Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaqFutbol
17:34
Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edibXarici siyasət
17:31
MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcəkRegion
17:30
İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıbFutbol
17:29
Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaqRegion
17:29