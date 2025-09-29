İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:34
    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təlim məşq toplanışında olacaq.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, hazırlıq prosesi sentyabrın 30-dan oktyabrın 4-dək təşkil ediləcək.

    Yığma oktyabrın 5-dən 16-dək isə Fransanın Kapbreton şəhərində təşkil olunacaq Avropa çempionatının seçmə mərhələsində iştirak edəcək.

    S. Ad / Soyad Klub
    1 Rauf Əyyubov Sabah
    2 Nurəziz Əzizov Neftçi
    3 Murad Muradov Zirə
    4 Kamil Həsənov Marcet (İspaniya)
    5 Kəmaləddin Cəfərli Qarabağ
    6 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    7 Toğrul Mehdizadə Sabah
    8 Səttar Tahirzadə Marcet (İspaniya)
    9 Ruslan Quliyev Neftçi
    10 Əli Kiçibəyov Marcet (İspaniya)
    11 Nurlan Mələkov Neftçi
    12 Amin Rzayev Qarabağ
    13 Rəşad Gülüşov Sabah
    14 Nihad Hüseynzadə Sabah
    15 Nihad Cəfərzadə Sabah
    16 Abbas Zeynalov Marcet (İspaniya)
    17 Onur Əliyev Qarabağ
    18 İsmayıl Rzayev Şəfa
    19 Adnan Bunyatov Marcet (İspaniya)
    20 Emin Süleymanov Neftçi
    21 Əli Bəşirov Qarabağ
    22 Musa Mustafayev Zirə
    23 Elşən Hidayətov Qəbələ
    24 Ramin Abiyev Neftçi
    25 Samir Şərifov Sabah
    26 Xəzər Nağızadə Neftçi
    27 Pünhan Kərimov Marcet (İspaniya)
    28 Nicat Kərimov Sabah
    U-17 Milli komanda toplanış

