    Futbol
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:41
    Azərbaycanın U-16 millisinin baş məşqçisi: III MDB Oyunlarında hədəf çempionluqdur
    Aqil Nəbiyev

    Azərbaycanın futbol üzrə U-16 millisinin III MDB Oyunlarında hədəfi çempionluqdur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Aqil Nəbiyev deyib.

    Mütəxəssis komandanın fiziki durumu ilə bağlı sıxıntı yaşadıqlarını qabardıb:

    "İlk dəfə qatıldığımız III MDB Oyunlarında hədəflərimiz var. Azərbaycanda oynayacağıq və çempion olmaq, millətimizi sevindirmək istəyirik. Təbii ki, bu çətindir. Milli üçün futbolçu seçimlərimiz geniş deyil. Bir neçə nəfər də aşağı yaş qrupundan dəvət etmişik. Ən böyük sıxıntımız futbolçuların fizki durumları ilə bağlıdır. Bəzi futbolçular məşqlərə gec qoşuldular. Məsələn, Gürcüstanla yoldaşlıq matçında qələbə qazansaq da, komandadan razı qalmamışdım. Çünki 35 dəqiqədən sonra yorulmuşdular. Bizdə liqalar yeni başlayıb. Başqa ölkələrdə isə çempionatlar artıq aylardır davam edir. Buna baxmayaraq, nələrsə etməyə çalışırıq. Sabah Bakıda məşqləri tamamlayıb Qəbələyə yola düşəcəyik. Sentyabrın 27-də ilk matçımızı keçirəcəyik. Rəqib haqında daha çox məlumat axtarışındayıq. Böyük ehtimalla eyni sistemlə çalışırlar. İlk oyunda qələbə qazanacağımıza ümid edirəm. Çünki qrupda ilk yeri tutan komandalar birbaşa finalda oynayacaqlar. Hər iki qrup maraqlıdır. Ümid edirəm ki, sonda sevinən tərəf biz olarıq".

    A.Nəbiyev Asiyadan olan komandalar haqqında geniş məlumat toplaya bilmədiklərini deyib:

    "Təbii ki, bir müddətdir bununla məşğul oluruq. Digər beş komanda barədə geniş məlumat toplamağa çalışmışıq. Amma əfsuslar olsun ki, Asiyadan olan komandalar haqqında material əldə edə bilmədik. Əvvəllər digər yaş qruplarımız istər Qırğızıstana, istərsə də Tacikistana qarşı oynayıblar. Onların ən üstün cəhətləri fiziki hazırlıqları, həmçinin döyüşkənlik, xarakter göstərmək, əzmkarlıqlarıdır. Təbii ki, hər iki qrupda çətin rəqiblər var. Tacikstanla Qırğızıstan son illərdə futbola yatırımlar ediblər. Müxtəlif yaş qruplarına mütəxəssislər, koordinatorlar dəvət ediblər və inkişaf istəyirlər".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları çərçivəsində Azərbaycanın U-16 millisi A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq turnirdə 6 komanda iki qrupda mübarizə aparacaq. Qrup qalibləri finalda çempionu müəyyənləşdirəcəklər. Qruplarda ikinci yeri tutacaq komandalar 3-cü yer uğrunda matçda, üçüncülər isə 5-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

