Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlib

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 19:16
    Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ilk yoxlama görüşünə çıxıb.   "Report" xəbər verir ki, U-16 Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb və 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.   Yığmanın qələbə qolunu Tunar Bayramov vurub .

    Futbol U-16 milli Azərbaycan futbolu

