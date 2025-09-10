Azərbaycanın U-16 millisi Gürcüstan yığmasına qalib gəlib
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 19:16
Bakıda təlim-məşq toplanışında olan 16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ilk yoxlama görüşünə çıxıb. "Report" xəbər verir ki, U-16 Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb və 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yığmanın qələbə qolunu Tunar Bayramov vurub .
