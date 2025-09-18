İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:57
    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ikinci yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Bakıda hazırlıq keçən Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşan U-15 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Yığmanın heyətində qolları Həsən Mürşüdzadə (5), Xəzər Hüseynzadə (51) və Murad Məmmədov (81) vurublar.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında sentyabrın 16-da keçirilən ilk yoxlama oyunu qolsuz heç-heçə nəticələnib.

    U-15 Azərbaycan milli komandası yoxlama görüşü Monteneqro millisi

    Son xəbərlər

    18:30

    Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət
    18:14

    Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər
    18:12

    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:58

    Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    Futbol
    17:53

    Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:53

    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti