Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib
Futbol
- 18 sentyabr, 2025
- 17:57
15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ikinci yoxlama oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakıda hazırlıq keçən Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşan U-15 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
Yığmanın heyətində qolları Həsən Mürşüdzadə (5), Xəzər Hüseynzadə (51) və Murad Məmmədov (81) vurublar.
Qeyd edək ki, komandalar arasında sentyabrın 16-da keçirilən ilk yoxlama oyunu qolsuz heç-heçə nəticələnib.
