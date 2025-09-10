İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 13:12
    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq

    19 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi sentyabrın 14-dək Bakıda, daha sonra isə Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-19 Kişineu toplanışı çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirəcək.

    Milliyə dəvət olunan futbolçular:  

    N Ad/Soyad Klub
    1 Nərgiz Ağaliyeva Şəfa
    2 Firuzə Bayramova Dirçəliş
    3 Vahidə Əlipaşayeva Wera (Gürcüstan)
    4 Mədinə Curuqova Neftçi
    5 Arzu Cəfərova Şəfa
    6 Mədinə Qədiməliyeva Sumqayıt
    7 Səma Əsədova Sabah
    8 Yelizaveta Vaysman Şəfa
    9 Ülviyyə İslamova Baku Juniors
    10 Pərişan Abdullayeva Liman
    11 Xanım Əsədova Neftçi
    12 Aygün Novruzova Sabah
    13 Aysu Əsədova Sabah
    14 Ayan Abdiyeva Liman
    15 Aysel Cumayeva Liman
    16 Məsumə Nəzərli Neftçi
    17 Ayşən Salamzadə Neftçi
    18 Arzu Ağaliyeva Şəfa
    19 Şahnazə Rüstəmli Təhsil
    20 Fidan Əsədzadə Təhsil
    21 Gülnaz Şabanova Şəfa
    22 Günay Sultanlı Sabah
    23 Natella Məmmədova Şəfa
    Azərbaycan U-19 millisi Təlim-məşq toplanışı

