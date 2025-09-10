Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 13:12
19 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi sentyabrın 14-dək Bakıda, daha sonra isə Moldovanın paytaxtı Kişineuda təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, U-19 Kişineu toplanışı çərçivəsində Moldovanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama görüşü keçirəcək.
Milliyə dəvət olunan futbolçular:
|N
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Nərgiz Ağaliyeva
|Şəfa
|2
|Firuzə Bayramova
|Dirçəliş
|3
|Vahidə Əlipaşayeva
|Wera (Gürcüstan)
|4
|Mədinə Curuqova
|Neftçi
|5
|Arzu Cəfərova
|Şəfa
|6
|Mədinə Qədiməliyeva
|Sumqayıt
|7
|Səma Əsədova
|Sabah
|8
|Yelizaveta Vaysman
|Şəfa
|9
|Ülviyyə İslamova
|Baku Juniors
|10
|Pərişan Abdullayeva
|Liman
|11
|Xanım Əsədova
|Neftçi
|12
|Aygün Novruzova
|Sabah
|13
|Aysu Əsədova
|Sabah
|14
|Ayan Abdiyeva
|Liman
|15
|Aysel Cumayeva
|Liman
|16
|Məsumə Nəzərli
|Neftçi
|17
|Ayşən Salamzadə
|Neftçi
|18
|Arzu Ağaliyeva
|Şəfa
|19
|Şahnazə Rüstəmli
|Təhsil
|20
|Fidan Əsədzadə
|Təhsil
|21
|Gülnaz Şabanova
|Şəfa
|22
|Günay Sultanlı
|Sabah
|23
|Natella Məmmədova
|Şəfa
Son xəbərlər
13:17
Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
13:13
Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcəkBiznes
13:12
Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"İnfrastruktur
13:12
Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaqFutbol
13:07
Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olubİqtisadiyyat
13:06
Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"İnfrastruktur
13:06
Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaqXarici siyasət
13:04
Foto
Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıbXarici siyasət
13:03