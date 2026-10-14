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    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi dünya çempionatında BƏƏ ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:15
    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi dünya çempionatında BƏƏ ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycanın minifutbol üzrə U-23 millisi Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, yığma BƏƏ seçməsi ilə qarşılaşacaq.

    Matç Mali Loşin şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 11:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, komanda ötən gün keçirdiyi görüşlərdə Rumıniyan ilə heç-heçə (3:3) edib, Çexiyanı isə üstələyib - 4:2. Milli növbəti matçını sabah Slovakiya komandasına qarşı keçirəcək.

    Azərbaycan U-23 minifutbol millisi Minifutbol üzrə dünya çempionatı
    44 - Tezliklə
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