    Azərbaycanın I Liqa klubu heyətini anqolalı futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 17:35
    Azərbaycanın I Liqa klubu heyətini anqolalı futbolçu ilə gücləndirib

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Şahdağ Qusar" heyətini anqolalı futbolçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayib.

    Bölgə təmsilçisi son olaraq Finlandiyanın "Kokkolan" klubunda çıxış edən yarımmüdafiəçi Aqostinyo Çipesseni transfer edib.

    O, karyerası ərzində Portuqaliyanın "Jil Visente", "Vilaverdense", "Vilanovenses" klublarında oynayıb. Futbolçu ilə "5 ay+1" illik müqavilə imzalanıb.

