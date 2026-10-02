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    Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

    Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    "Sabah"ın müdafiəçisi Həzrət Səmədov zədə səbəbindən millinin düşərgəsindən ayrılıb.

    Qeyd edək ki, U-20 Qəbələ toplanışı zamanı oktyabrın 3-də Moldova, 6-da isə Yaponiya yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    Həzrət Səmədov Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisi Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
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