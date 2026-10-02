Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş verib
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 16:34
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Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
"Sabah"ın müdafiəçisi Həzrət Səmədov zədə səbəbindən millinin düşərgəsindən ayrılıb.
Qeyd edək ki, U-20 Qəbələ toplanışı zamanı oktyabrın 3-də Moldova, 6-da isə Yaponiya yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
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