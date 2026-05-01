    Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Belarusa ikinci yoldaşlıq matçında qalib gəlib

    Bakıda təlim-məşq toplanışında olan çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi ikinci yoldaşlıq oyununu keçirib.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda yenə Belarus millisi ilə qarşılaşıb.

    Su İdmanı Sarayında təşkil olunan görüş millimizin 4:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qolları Ramil Əliyev, İsa Zeynallı, Bayram Bayramlı və Sahib Məmmədov vurublar.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi ilk oyunda bu rəqibə 1:3 hesabı ilə uduzub.

