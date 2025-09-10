İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Türkiyədə 4 yoxlama matçı keçirib

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:23
    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Türkiyədə 4 yoxlama matçı keçirib

    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Türkiyədə 4 yoxlama matçı keçirib.

    Bu barədə "Report"a komandanın baş məşqçisi Sahib Məmmədov məlumat verib.

    O, Türkiyə toplanışını dəyərləndirib:

    "Türkiyədə təlim-məşq toplanışında olduq. Alanyanın çimərlik futbolu üzrə komandası ilə 4 yoxlama matçı keçirdik. Bunların 3-də qələbə qazandıq 1-də isə məğlub olduq. Toplanış yaxşı keçdi, şükür ki, zədəli futbolçu yoxdur".

    Mütəxəssis Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının final mərhələsinin favoritlərindən olduğunu söyləyib:

    "İlk oyunumuz sabah Belçikaya qarşı olacaq. İndi İtaliyadayıq, matça hazırlaşırıq. Rəqibləri təhlil etmişik. Təbii ki, kağız üzərində favorit sayılırıq. Amma meydana çıxıb oynamaq lazımdır. Oynamasan, heç nə kömək edə bilməz".

    Qeyd edək ki, milli İtaliyanın Viareccio şəhərində sentyabrın 7-də startı verilən və 15-nə qədər davam edəcək Avropa çempionatının final mərhələsində ilk matçına sabah çıxacaq. B Liqasının A qrupunda yer alan komanda Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da Belçika ilə üz-üzə gələcək.

    B Liqası hərəsində 3 komanda olmaqla iki qrupda təşkil ediləcək. Qruplarda ilk iki yeri tutacaq komandalar sentyabrın 13-də yarımfinalda qarşılaşacaqlar. Sentyabrın 14-də isə final və 3-cü yer uğrunda görüşlər keçiriləcək.

