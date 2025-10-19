Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub
- 19 oktyabr, 2025
- 18:09
Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət yığması Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda qrupdakı son oyununu Ukraynaya qarşı keçirib.
"Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Milli daha əvvəl Belçikanı 3:0, Niderlandı isə 1:0 hesabı ilə məğlub edib, İsraillə qolsuz heç-heçəyə razılaşıb.
Qeyd edək ki, turnir cədvəlindəki yekun sıralamaya əsasən, 9 xala malik Ukrayna yarışı birinci pillədə başa vurub. Komanda həmçinin Millətlər Liqasında B qrupuna yüksəlib.
İsrail 8 xalla ikinci, Azərbaycan 7 xalla üçüncü sırada yer alıb.
4 xalı olan Niderland dördüncü, xalsız olan Belçika isə beşinci yeri tutub. Sonuncular Millətlər Liqasında D qrupuna yuvarlanıblar.