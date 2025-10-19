Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət yığması Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda qrupdakı son oyununu Ukraynaya qarşı keçirib.

    "Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş rəqibin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Milli daha əvvəl Belçikanı 3:0, Niderlandı isə 1:0 hesabı ilə məğlub edib, İsraillə qolsuz heç-heçəyə razılaşıb.

    Qeyd edək ki, turnir cədvəlindəki yekun sıralamaya əsasən, 9 xala malik Ukrayna yarışı birinci pillədə başa vurub. Komanda həmçinin Millətlər Liqasında B qrupuna yüksəlib.

    İsrail 8 xalla ikinci, Azərbaycan 7 xalla üçüncü sırada yer alıb.

    4 xalı olan Niderland dördüncü, xalsız olan Belçika isə beşinci yeri tutub. Sonuncular Millətlər Liqasında D qrupuna yuvarlanıblar.

