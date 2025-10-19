İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    • 19 oktyabr, 2025
    • 18:29
    Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər

    Azərbaycanlı oyunçular verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi Ramil Həbibov deyib.

    O, yığmanın Millətlər Liqasının C qrupunu üçüncü sırada başa vurmasını yüksək qiymətləndirib:

    "Bu bizim ilk yarışımız idi. Elə oyunçular var idi ki, ilk dəfə meydana çıxırdılar. Son matçda kapitanımız Sənan Hacıyevin yoxluğu sözünü dedi. Deyə bilərəm ki, futbolçular verdiyimiz tapşırıqlardan da artığını etdilər. Komandanın heyətini bir qədər də gəncləşdirməyi düşünürük. Yığmanın qapısı hər kəsin üzünə açıqdır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi Millətlər Liqasında keçirdiyi son oyununda Ukraynaya 1:3 hesabı ilə uduzaraq qrupu üçüncü pillədə başa vurub.

    amputant yığması Baş məşqçi Millətlər Liqası Ramil Həbibov

