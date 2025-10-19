Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"
Futbol
- 19 oktyabr, 2025
- 18:29
Azərbaycanlı oyunçular verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi Ramil Həbibov deyib.
O, yığmanın Millətlər Liqasının C qrupunu üçüncü sırada başa vurmasını yüksək qiymətləndirib:
"Bu bizim ilk yarışımız idi. Elə oyunçular var idi ki, ilk dəfə meydana çıxırdılar. Son matçda kapitanımız Sənan Hacıyevin yoxluğu sözünü dedi. Deyə bilərəm ki, futbolçular verdiyimiz tapşırıqlardan da artığını etdilər. Komandanın heyətini bir qədər də gəncləşdirməyi düşünürük. Yığmanın qapısı hər kəsin üzünə açıqdır".
Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi Millətlər Liqasında keçirdiyi son oyununda Ukraynaya 1:3 hesabı ilə uduzaraq qrupu üçüncü pillədə başa vurub.
Son xəbərlər
18:47
Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindirDigər ölkələr
18:46
KİV: İsrail Qəzzanın mərkəzinə güclü zərbələr endiribDigər ölkələr
18:41
İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi: Qəzza silahlardan təmizlənməlidirDigər ölkələr
18:37
Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıbRegion
18:33
İsrail ordusu Qəzza sakinlərini təxliyə etməyə çağırıbDigər ölkələr
18:29
Azərbaycanın amputant millisinin baş məşqçisi: "Oyunçularımız verilən tapşırıqlardan da artığını yerinə yetirdilər"Futbol
18:20
Atəşkəsdən sonra Qəzzada 51 nəfər ölübDigər ölkələr
18:09
Foto
Azərbaycanın amputant yığması Millətlər Liqasının C qrupunu bürünc medalla başa vurubFutbol
18:04