Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib
Futbol
- 02 oktyabr, 2025
- 16:46
Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimində məlumat verilib.
Bu ada Azərbaycan yığmasının üzvü Təmkin Xəlilzadə layiq görülüb.
Ona mükafatı Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Taleh Nəsibov təqdim edib.
Son xəbərlər
17:01
Foto
Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilibElm və təhsil
16:59
Foto
Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilibFutbol
16:58
Foto
"İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilibİncəsənət
16:55
Foto
III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİBFərdi
16:50
Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulubDigər ölkələr
16:49
"Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edirMaliyyə
16:46
Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşibFutbol
16:36
Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİEkologiya
16:36