İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:46
    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimində məlumat verilib.

    Bu ada Azərbaycan yığmasının üzvü Təmkin Xəlilzadə layiq görülüb.

    Ona mükafatı Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Taleh Nəsibov təqdim edib.

    minifutbol Azərbaycan Minifutbol Federasiyası püşkatma mərasimi Təmkin Xəlilzadə

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    16:59
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib

    Futbol
    16:58
    Foto

    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    İncəsənət
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:50

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    16:49

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edir

    Maliyyə
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    16:36

    Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    16:36

    Bakıda keçmiş məhkumdan 20 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti