    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Əcnəbi futbolçuların milliləşdirilməsinin tərəfdarı deyiləm"

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 19:59
    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: Əcnəbi futbolçuların milliləşdirilməsinin tərəfdarı deyiləm

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov əcnəbi futbolçuların milliləşdirilməsinin tərəfdarı deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən mütəxəssis İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunundan öncə mətbuat konfransında deyib.

    O, yığmada yerli oyunçulara güvəndiyini söyləyib:

    "Şəxsi fikrimə görə, belə bir şeyin olmasının tərəfdarı deyiləm. Daha çox yerli futbolçuların heyətdı yer almasını istərdim. Azərbaycanda istedadlı futbolçular var".

    ayxan abbasov İslandiya DÇ-2026 seçmə mərhələ

