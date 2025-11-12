Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi: "Əcnəbi futbolçuların milliləşdirilməsinin tərəfdarı deyiləm"
Futbol
- 12 noyabr, 2025
- 19:59
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov əcnəbi futbolçuların milliləşdirilməsinin tərəfdarı deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən mütəxəssis İslandiya yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunundan öncə mətbuat konfransında deyib.
O, yığmada yerli oyunçulara güvəndiyini söyləyib:
"Şəxsi fikrimə görə, belə bir şeyin olmasının tərəfdarı deyiləm. Daha çox yerli futbolçuların heyətdı yer almasını istərdim. Azərbaycanda istedadlı futbolçular var".
