    Azərbaycan yığması Millətlər Liqasında növbəti matçını keçirib

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 14:33
    Azərbaycan yığması Millətlər Liqasında növbəti matçını keçirib

    Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət yığması Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda növbəti matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda İsraillə üz-üzə gəlib.

    "Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş qolsuz bərabərliklə nəticələnib.

    Qeyd edək ki, milli ötən gün Belçikanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Komanda növbəti matçlarını oktyabrın 19-da Niderland və Ukrayna millilərinə qarşı keçirəcək.

