Azərbaycan yığması Millətlər Liqasında növbəti matçını keçirib
Futbol
- 18 oktyabr, 2025
- 14:33
Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət yığması Bakıda təşkil olunan Millətlər Liqasının C qrupunda növbəti matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda İsraillə üz-üzə gəlib.
"Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş qolsuz bərabərliklə nəticələnib.
Qeyd edək ki, milli ötən gün Belçikanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Komanda növbəti matçlarını oktyabrın 19-da Niderland və Ukrayna millilərinə qarşı keçirəcək.
