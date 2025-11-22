İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Futbol
    • 22 noyabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Premyer Liqasının XII turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasında XII turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Tovuz klubu 22 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan təmsilçisi 19 xalla altıncı sıradadır.

    Günün ikinci görüşündə "Qəbələ" "Zirə"nin qonağı olacaq. Bu oyun saat 17:30-da başlayacaq. "Qartallar" 20 xalla 5-ci, qonaqlar 5 xalla 11-ci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XII tur

    22 noyabr

    15:00. "Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Emin Əliyev.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Vüqar Həsənli.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    17:30. "Zirə" - "Qəbələ"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Rahil Ramazanov, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ"ı isə "Sumqayıt"ı (4:2) məğlub edib.

