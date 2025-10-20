Azərbaycan Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb
20 oktyabr, 2025
- 10:40
Misli Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 6 qarşılaşmada 24 qol vurulub.
"Şamaxı" – "Kəpəz" (1:4) və "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax" (4:1) oyunlarında 5, "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan" və "İmişli" – "Qəbələ" (hər ikisi 2:2) matçlarında 4, "Turan Tovuz" – "Qarabağ" (1:2) və "Sabah" – "Zirə" (3:0) qarşılaşmalarında 3 qol vurulub.
Bunadək ən yüksək göstərici 18 qolun (orta hesabla 3,00) vurulduğu V tura təsadüf etmişdi.
Orta məhsuldarlığın ən azı 4 olması son 4 mövsümdə ilk dəfə yaşanır. Sonuncu belə hal 2021/2022 mövsümünün X turunda qeydə alınıb. Həmin vaxt 4 oyunda 17 qol vurulub və məhsuldarlıq 4,25-ə bərabər olub.
Qeyd edək ki, 2021-ci il noyabrın 6-7-də keçirilən həmin turda "Sabah" – "Zirə" (3:3), "Şamaxı" – "Neftçi" (3:2), "Səbail" – "Qəbələ" (0:2) və "Sumqayıt" – "Qarabağ" (0:4) görüşləri baş tutub.