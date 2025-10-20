İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Azərbaycan Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 6 qarşılaşmada 24 qol vurulub.

    "Şamaxı" – "Kəpəz" (1:4) və "Sumqayıt" – "Karvan-Yevlax" (4:1) oyunlarında 5, "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan" və "İmişli" – "Qəbələ" (hər ikisi 2:2) matçlarında 4, "Turan Tovuz" – "Qarabağ" (1:2) və "Sabah" – "Zirə" (3:0) qarşılaşmalarında 3 qol vurulub.

    Bunadək ən yüksək göstərici 18 qolun (orta hesabla 3,00) vurulduğu V tura təsadüf etmişdi.

    Orta məhsuldarlığın ən azı 4 olması son 4 mövsümdə ilk dəfə yaşanır. Sonuncu belə hal 2021/2022 mövsümünün X turunda qeydə alınıb. Həmin vaxt 4 oyunda 17 qol vurulub və məhsuldarlıq 4,25-ə bərabər olub.

    Qeyd edək ki, 2021-ci il noyabrın 6-7-də keçirilən həmin turda "Sabah" – "Zirə" (3:3), "Şamaxı" – "Neftçi" (3:2), "Səbail" – "Qəbələ" (0:2) və "Sumqayıt" – "Qarabağ" (0:4) görüşləri baş tutub.

