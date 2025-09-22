Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 11:08
Misli Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, V turda 18 qol vurulub.
Baş tutan 6 oyunda orta məhsuldarlıq 3,00-ə bərabər olub. Bu, mövsümün rekordudur. Cari mövsümdə ilk dəfə orta göstərici 3,00 və ya daha yüksək olub.
Sonuncu dəfə bu rəqəmin 3-dən yuxarı olması ötən mövsümün XXXI turuna təsadüf edib. 5 görüşdə 17 qolun vurulduğu turda məhsuldarlıq 3,40 olub.
Qeyd edək ki, V turda "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı 5:0, "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı, "Qəbələ" "Kəpəz"i 3:0, "Neftçi" "Sumqayıt"ı, "Sabah" "Turan Tovuz"u 2:0, "Zirə" "Şamaxı"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
11:13
Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcəkİnfrastruktur
11:11
Foto
ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edirİnfrastruktur
11:08
Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıbFutbol
11:05
Foto
Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblarFərdi
11:02
Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
11:01
Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıbEnergetika
10:58
"Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdirEnergetika
10:56
Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlarHadisə
10:53