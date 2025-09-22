İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:08
    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasında cari mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, V turda 18 qol vurulub.

    Baş tutan 6 oyunda orta məhsuldarlıq 3,00-ə bərabər olub. Bu, mövsümün rekordudur. Cari mövsümdə ilk dəfə orta göstərici 3,00 və ya daha yüksək olub.

    Sonuncu dəfə bu rəqəmin 3-dən yuxarı olması ötən mövsümün XXXI turuna təsadüf edib. 5 görüşdə 17 qolun vurulduğu turda məhsuldarlıq 3,40 olub.

    Qeyd edək ki, V turda "Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ı 5:0, "İmişli" "Karvan-Yevlax"ı, "Qəbələ" "Kəpəz"i 3:0, "Neftçi" "Sumqayıt"ı, "Sabah" "Turan Tovuz"u 2:0, "Zirə" "Şamaxı"nı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası Futbol Azərbaycan Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    11:13

    Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    11:11
    Foto

    ASCO 8 min ton dedveytli üç yeni tanker inşa edir

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:05
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:02

    Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

    Energetika
    10:58

    "Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdir

    Energetika
    10:56

    Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlar

    Hadisə
    10:53

    Samir Şərifov: "Rəqəmsal transformasiya Azərbaycan üçün əsas prioritetdir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti