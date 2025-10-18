Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir matç keçirilib
Futbol
- 18 oktyabr, 2025
- 16:30
Misli Premyer Liqasının VIII turunda daha bir matç keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, "Qəbələ" Qubada "İmişli"nin qonağı olub.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan görüş 2:2 hesabı ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra "İmişli" 9 xalla səkkizinci yerdədir. 10-cu pillədə qərarlaşan "Qəbələ"nin isə 5 xalı var.
Qeyd edək ki, turun dünən keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Şamaxı"nı (4:1), "Qarabağ" "Turan Tovuz"u (2:1) məğlub edib. VIII tura oktyabrın 19-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
16:56
Banqladeşdə aeroportda yanğın səbəbindən uçuşlar dayandırılıbDigər ölkələr
16:51
Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti müəyyənləşibFutbol
16:50
Foto
Dövlət YUĞ Teatrı Meksikada keçirilən beynəlxalq festivalda Azərbaycanı təmsil edibİncəsənət
16:43
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki"ni məğlub edibKomanda
16:41
Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 39 %-ə yaxın artırıbSənaye
16:36
Foto
Azərbaycan millisi yoxlama görüşündə "Araz-Naxçıvan"a məğlub olubFutbol
16:30
Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir matç keçirilibFutbol
16:25
Çin və ABŞ nümayəndələri məsləhətləşmələrin yeni raundu ilə bağlı razılığa gəliblərDigər ölkələr
16:08